«Кокорин нам нужен». Сергей Семак прокомментировал уход футболиста в «Сочи»

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак впервые прокомментировал ситуацию с переходом нападающего Александра Кокорина в «Сочи». Один из болельщиков 21 января предъявил претензии Семаку в «Инстаграме», напомнив, что оскандалившемуся футболисту обещали место в составе петербургского клуба.

«Они (мнения. – Прим. ред.) у меня и не менялись. Кокорин нам нужен», – подчеркнул Семак.

Ранее стало известно, что Александр Кокорин перешел в ФК «Сочи» на правах аренды до конца сезона. Подробнее о ситуации читайте в материале «Фонтанки».



