Кадры с места ДТП с маршруткой на Песочном: без раскуроченных машин, но в салоне страшно

Пострадавшие в ДТП с маршруткой в Выборгском районе Санкт-Петербурга – три женщины бальзаковского возраста. Водители – участники ДТП – трое мужчин того же поколения. Хотя на фото нет раскуроченных машин и груд мятого металла, рассматривать салон автобуса всё же страшно: пол забрызган кровью.

Фотографии с места аварии публикует «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». ДТП, напомним, произошло сегодня, 21 января, около 10 часов на Песочном шоссе. Микроавтобусом «Фольксваген Крафтер» управлял 51-летний мужчина, «Фольксвагеном Поло» – его ровесник, «ГАЗелью» – 49-летний мужчина. По предварительной информации, маршруточник попросту догнал ехавшие перед ним машины.

Все три женщины – пассажирки маршрутки. Старшей 59 лет и две дамы 43 и 44 лет. Медики госпитализировали их с травмами средней степени тяжести. Как видно по фотографиям, это не просто ушибы.



