В Петербурге умерла пенсионерка, обварившаяся в собственной ванне

Смертельные ожоги получила пожилая жительница Калининского района Петербурга после купания в собственной ванной. Врачи почти три недели боролись за её жизнь.

По информации «Фонтанки», утром 20 января медики констатировали смерть пациентки, которая поступила в ожоговую реанимацию НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в канун Нового года. В начале января женщине исполнилось 83 года.

Пострадавшую с термическими ожогами 1, 2 и 3-й степени стоп, голеней, бёдер и ягодичной области доставили из квартиры на Гражданском проспекте в ночь на 31 декабря. Врачам женщина объяснила, что обожглась, принимая ванну. В скорую звонила внучка, но связаться с ней медикам пока не удалось. Полицейские также наткнулись на закрытую дверь квартиры.



