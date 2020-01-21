В Петербурге и области только за воскресенье отловили 18 пьяных водителей. На Петроградской стороне попался каршеринг

За понедельник, 20 января, в Петербурге и Ленинградской области сотрудники ГИБДД отловили 18 пьяных водителей. Кроме того, на 8 водителей оформили протоколы за отказ пройти медосвидетельствование.

Как сообщает 21 января «Дорожный инспектор», около 1:50 понедельника у дома 26/28 по Петроградской набережной инспекторы ОБ ДПС 4 ГИБДД за езду в пьяном виде задержали водителя автомобиля Renault Captur каршерингового сервиса «Яндекс.Драйв». 26-летний парень «надул» 0,289 мг/л.

В группе также отмечают, что задержанный в 2018 году уже был лишен водительских прав – за выезд на встречную полосу.





За 20 января в Петербурге и Ленобласти инспекторы пресекли 29 фактов выезда на «встречку» и выявили 1957 нарушений ПДД, сообщает Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО. 1727 из них допустили водители и 230 – пешеходы.

Кроме того, за сутки сотрудники ведомства задержали 69 граждан, совершивших административные правонарушения.