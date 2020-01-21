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Власть
21.01.2020 15:58
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«Не понимаю, за что извиняться». В Заксобрании Петербурга назвали «конспирологией» заявление профсоюзов о политическом преследовании со стороны «Единой России»

Председатель парламентской комиссии по социальной политике депутат от «Единой России» Елена Киселева «не видит ничего зазорного» в инициативе петербургского Заксобрания проанализировать деятельность Ленинградской федерации профсоюзов (ЛФП). Так она прокомментировала «Фонтанке» заявление профсоюзов, которые обвинили фракцию «Единой России» в политическом преследовании и потребовали от депутатов извинений.

В ноябре прошлого года депутаты петербургского Заксобрания создали специальную рабочую группу под руководством Елены Киселевой, которая занялась проверкой работы ЛФП, в том числе вопросов распоряжения имуществом. Эта комиссия «опирается на обращения петербуржцев», сказала депутат в разговоре с «Фонтанкой».

«Профсоюзы попросили нас дать имена [горожан, которые обратились в парламент]. Этого никогда не будет, с какой стати мы должны рассказать профсоюзам, кто им задает вопросы? Депутаты избраны напрямую жителями, их работа – защищать интересы петербуржцев», – заявила депутат.

Она напомнила, что в рабочую группу входят представители разных фракций:


«Мне непонятна риторика в адрес «Единой России». Наша деятельность абсолютно понятна и открыта. «Юпитер, ты злишься – может быть, ты не прав» – так я бы охарактеризовала заявление профсоюзов», – смягчила Елена Киселева формулировку фразеологизма.


 

Депутат сказала, что «не понимает», за что приносить профсоюзам извинения: «Что оскорбительного спрашивает депутатский корпус? Мне непонятно, чем мы так возмущаем профсоюзы». Авторитет ЛФП, заявила Елена Киселева, зиждется на заслугах руководителей ее первичных организаций, которые депутаты «не умаляют»: «Не надо путать федерацию и конкретных людей».

Заявление Ленинградской федерации профсоюзов о том, что парламентарии пытаются «собрать компромат», Елена Киселева комментировать не стала: «Я не сторонница конспирологии». Теми же словами она отреагировала и на утверждение о том, что интерес петербургских депутатов к работе профсоюзов связан с конфликтом вокруг предприятия «Кавминкурортресурсы», расположенного в Ставропольском крае.

Как ранее писала «Фонтанка», инициатива проверить работу ЛФП (которая, по данным собеседников в депутатском корпусе, исходила от спикера петербургского парламента Вячеслава Макарова) родилась на фоне конфликта между Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. После того, как председатель верхней палаты парламента предложила проверить, насколько законно ФНПР распоряжается собственностью, в офис организации пришли следователи ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. Руководитель ФНПР Михаил Шмаков связывал это с конфликтом вокруг предприятия «Кавминкурортресурсы», часть акций которого принадлежит профсоюзам.


 

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