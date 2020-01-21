Бывшая жительница Чечни обратилась в СК после попыток «изгнать из нее джинна»

Аминат Лорсанова написала заявление в Следственный комитет России о том, что ее якобы «лечили от гомосексуальности» при помощи транквилизаторов и пыток.

«В августе 2018 года она провела 25 дней в Клинике пограничных состояний имени Боева в Грозном и четыре месяца в Республиканском психоневрологическом диспансере Грозного. Несколько раз за это время знакомый отца девушки избивал ее палкой и одновременно читал Коран. По его словам, он делал это для того, чтобы изгнать из нее джинна», – сообщается 21 января на сайте Российской ЛГБТ-сети.







По словам 22-летней девушки, ее также пытались лечить и «6 раз насильно вкалывали транквилизаторы». Лорсанова требует возбудить уголовное дело в отношении родителей, изгонявшего джиннов знакомого и врачей клиники. В итоге она решила покинуть родную республику. Правозащитники помогли ей уехать из России.

В российской ЛГБТ-сети отмечают, что «изгнание джиннов» – распространенная практика лечения от гомосексуальности на Кавказе: к ним с жалобами на такое лечение обращались еще несколько человек.





