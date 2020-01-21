Чайка отправляется на Кавказ. Путин сообщил о новом назначении бывшего генпрокурора

Бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка согласился с предложением Владимира Путина занять должность полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом 21 января сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Президент провел встречу с Чайкой и его преемником на посту генпрокурора Игорем Красновым. Путин поблагодарил Чайку за работу и заявил, что надеется, что его наработки «будут использованы новым руководством». Краснова президент попросил обратить внимание на темы борьбы с коррупцией и контроля за соблюдением социальных прав граждан.

Напомним, о замене Юрия Чайки на бывшего замглавы Следственного комитета Игоря Краснова стало известно накануне, 20 января. О том, что это назначение значит для силовиков, читайте в колонке Евгения Вышенкова на «Фонтанке».



