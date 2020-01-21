«Небезопасные БАДы и объекты гомеопатии». Суд в России предписал удалить американское приложение iHerb

Ульяновский областной суд постановил удалить приложение американского интернет-магазина iHerb из Google Play и AppStore в России. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры 21 января.

С иском обратился прокурор Засвияжского района города Ульяновска. Поводом стала продажа на территории Российской Федерации «небезопасных биологически активных добавок к пище, трав и объектов гомеопатии». Кроме того, через приложение, по данным ведомства, можно купить БАДы, в состав которых входят «психотропные, наркотические, сильнодействующие или ядовитые вещества».

В августе прошлого года Засвияжский районный суд встал на сторону коммерческой структуры. Прокуратура выступила с апелляцией. Ульяновский областной суд отменил решение суда первой инстанции и удовлетворил требование о блокировке.

Сайт iHerb попадал под блокировку в мае 2016 года из-за продажи санкционных продуктов. Спустя два месяца ресурс исключили из реестра запрещенных ресурсов.



