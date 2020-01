«Уничтожение двух с половиной миллионов рабочих мест». Олег Дерипаска из Давоса подвел итоги работы российского ЦБ

Российский миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал выступление американского президента Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. США должно быть приятно.

«Всю суть его речи можно свести к его же фразе: «America is winning again like never before» («Америка снова побеждает как никогда раньше». — Прим. ред.), – говорится в телеграм-канале Олега Дерипаски. – Просто цифры — в США за последние три года было создано 7 миллионов рабочих мест, были расширены возможности для трудоустройства женщин, sexual minorities, людей с ограниченными возможностями. Было создано 12 тысяч новых предприятий».







Триумфальное выступление американского президента навевает миллиардеру грустные мысли насчет российского финансового регулятора: «Тут же вспоминается наш ЦБ, который за аналогичный срок может похвастаться уничтожением двух с половиной миллионов рабочих мест с закрытием предприятий и сокращением условий для их развития в целом».

Напомним, Олег Дерипаска и его ключевые активы были включены в санкционный список минфина США весной 2018 года. Его фигурантам закрыт доступ к финансовой системе США, американским гражданам и компаниям запрещено вести дела с ними. Однако затем Дерипаска выполнил требование американских властей, а именно сократил свою долю, потеряв контрольный пакет акций. В конце января США сняли санкции с компаний «Русал», EN+ и «Евросибэнерго».





Ранее стало известно, что на форуме в Давосе Россия будет представлена 7 миллиардерами, среди которых есть и Дерипаска. Всего в мероприятии участвуют около трех тысяч чиновников и политиков из 117 стран — в том числе 53 главы государства или правительства.