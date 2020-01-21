«Возвращаясь к нашим баранам». Полицейский агент рассказал, как подталкивал активиста Иванютенко к подрыву ресторатора Пригожина

Невский суд Петербурга допросил засекреченного свидетеля по делу оппозиционера Владимира Иванютенко, якобы планировавшего ликвидацию Евгения Пригожина.

Как передает корреспондент «Фонтанки», на заседании 21 января допрос велся дистанционно, по аудиосвязи. Голос свидетеля, настоящее имя которого засекретили под псевдонимом «Григорий Иванов», изменили модуляцией, благодаря чему основную часть показаний участники процесса и слушатели распознать не могли. Судья Александр Максимов отказался повышать качество звука, ссылаясь на то, что ему, прокурору и секретарю заседания все слышно.

Из распознанных фраз «Иванова» стало известно, что он негласно сотрудничал с Центром по противодействию экстремизму и с 2017 года посещал мероприятия оппозиционеров, которые знали его как Георгия Левина. Агент из «Иванова» получился так себе. Первое более-менее перспективное донесение в Центр «Э» он сделал через полтора года внедренной работы. В феврале 2019-го активист Иванютенко якобы попросил «Иванова» найти специалиста по сборке взрывных устройств для ликвидации Пригожина.

Из слов свидетеля и оглашения результатов прослушки следует, что Иванютенко не торопил его с выполнением заказа, а вот «Иванов», наоборот, всячески подталкивал оппозиционера к разговорам о подрыве. Обсуждение водки и пива могло прерваться фразой свидетеля «возвращаясь к нашим баранам» и вернуться к диалогу о Пригожине.

Защита Иванютенко считает действия «Иванова» провокацией. Полицейский агент уверяет, что трудился за идею. Уголовное дело о незаконном сбыте взрывчатки возбуждено в феврале 2019 года, Иванютенко находится под стражей.



