Таинственный китайский вирус подкосил мировые биржи

Мировые финансовые рынки пострадали от китайского вируса неизвестной природы, который уносит жизни и отправляет в больницы людей уже не только в Поднебесной.

«Индекс Мосбиржи отступает от максимумов в район 3180-3200 пунктов. Европейские площадки торгуются в красной зоне, биржи Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе на 1-2,8%. Поводом для коррекции стали сообщения о вспышке распространения опасного коронавируса в Китае», – объяснил «Фонтанке» инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.







По его словам, в ближайшие дни участники торгов будут наблюдать за новостным фоном из Китая, отчетности компаний в США, за геополитическими процессами и ключевой статистикой.

Напомним, что новый коронавирус 2019-nCoV, который передается от человека человеку, выявлен уже в нескольких городах Поднебесной и даже других странах. Из трех сотен зарегистрированных больных смертность – 1,3%. ВОЗ собирает экстренное заседание, а российский Минздрав заявляет о месячной готовности экспресс-теста.



