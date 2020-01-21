Автобус развозки на скорости протаранил грузовой поезд на переезде

Автобус, развозивший рабочих, врезался в товарный поезд, проезжавший железнодорожный переезд в Кемеровской области ночью 21 января. От удара с рельсов сошли несколько вагонов. Чудом никто из пассажиров не пострадал.

Как сообщает газета «Городок» со ссылкой на ОГИБДД по Киселевску, в 0:24 на железнодорожном переезде по адресу: Верхне-Заводская улица, 9Ж, столкнулись грузовой железнодорожный состав из тепловоза и 17 вагонов и автобус KIA Granbird предприятия ООО «Транзит», который развозил рабочих. По предварительным данным, 59-летний водитель развозки не учел особенности автобуса, дорожные и погодные условия и не выбрал безопасную скорость. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с поездом.

Произошедшее попало на камеру. На записи видно, как автобус на скорости сшибает шлагбаум и врезается в движущийся железнодорожный состав. От удара несколько вагонов поезда сошли с рельсов.





Удар пришелся на переднюю часть автобуса. Водитель получил перелом обеих голеней и был доставлен в больницу. Ни пассажиры, ни машинист поезда не пострадали.

Последствия аварии на переезде устраняли до утра.