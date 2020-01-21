Минкомсвязи услышало Путина: доступ к госуслугам и сайтам власти станет бесплатным с 1 марта

С 1 марта зайти на портал госуслуг и на сайты всех федеральных и региональных органов власти можно будет, даже если на счёте закончились деньги. Такое решение 21 января принято на совещании Минкомсвязи РФ с крупнейшими операторами.

Как уточнили в пресс-службе министерства, пользователям не придётся платить за саму услугу связи, то есть за интернет-трафик, при посещении этих сайтов. Они будут доступны в том числе при нулевом балансе на всей территории страны.

«Это первый шаг по реализации проекта «Доступный Интернет», идею которого предложил президент в послании Федеральному собранию», – цитирует заявление министерства РИА Новости.

Над отказом от тарификации трафика соцсетей, мессенджеров и поисковиков пока раздумывают. В Минкомсвязи отмечают, что такая возможность не исключена, министерство готово обсудить компенсацию операторам, пишет ТАСС.

15 января Владимир Путин высказался за бесплатный доступ к социально значимым отечественным сервисам. Он отметил, что Россия — одна из немногих стран, где есть свои социальные сети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы. Высокая доступность Интернета, по его словам, должна стать конкурентным преимуществом страны.



