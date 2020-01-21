Медведев отписался от правительства РФ в Instagram. Это не первый его unfollowing

После ухода с поста премьер-министра России Дмитрий Медведев решил отписаться от аккаунта правительства.

В социальной сети Instagram у бывшего председателя правительства РФ теперь ноль подписок. Свой аккаунт он вел с 2012 года и был подписан только на @government_rf. При этом среди 31 подписок правительства до сих пор есть и экс-премьер.

Дмитрий Медведев и ранее отписывался от тех, за кем следил в соцсетях долгое время. Так, в 2011 году он расфолловил телеканал «Дождь» в twitter, а также СМИ сообщали об удалении Медведевым оказавшегося под следствием экс-министра Михаила Абызова из друзей во «ВКонтакте».



