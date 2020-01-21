«Отказываем в доверии». Петербургские профсоюзы обвинили «Единую Россию» в политическом преследовании

Ленинградская федерация профсоюзов (ЛФП) во главе с Владимиром Дербиным обвинила фракцию «Единой России» в Законодательном собрании Петербурга в «политическом преследовании», отказала ей в доверии и потребовала извинений. Об этом говорится в заявлении, которое организация опубликовала 21 января.

Конфликт между профсоюзами и Заксобранием произошел в ноябре прошлого года: тогда депутаты собрали специальную рабочую группу, чтобы проверить деятельность ЛФП. Инициатором выступил спикер регионального парламента и лидер петербургской «Единой России» Вячеслав Макаров, говорят собеседники «Фонтанки» в депутатском корпусе. Председатель Заксобрания заявил, что подобной проверке нужно подвергнуть профсоюзные организации по всей России, уточнив, что анализ проводится «не на пустом месте», а «по обращениям наших избирателей».

В ответном заявлении Ленинградской федерации профсоюзов говорится, что депутаты «муссируют и распространяют информацию о якобы огромном количестве жалоб» на работу профсоюзов, в частности – на организацию отдыха в санаториях, но «ни одного конкретного примера» не приводят.

«Под предлогом «систематических обращений» граждан депутаты-единороссы намерены контролировать и финансово-хозяйственную деятельность профсоюзов», – уверены в ЛФП. Запросы в контрольные органы депутаты рассылают, чтобы получить «хоть какой-нибудь компромат» и «бросить тень на репутацию профсоюзов», говорится в заявлении.





Заявление члены ЛФП утвердили во время прошедшей накануне конференции; на ней они также переизбрали Владимира Дербина на посту руководителя организации.

Интерес парламента Петербурга к деятельности ЛФП, как ранее писала «Фонтанка», обострился на фоне конфликта между Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) и ее лидером Михаилом Шмаковым и спикером Совета федерации Валентиной Матвиенко – к последней близок Вячеслав Макаров. В начале октября 2019 года председатель верхней палаты парламента предложила проверить, насколько законно профсоюз распоряжается собственностью. После этого в офис Федерации в Москве пришли следователи ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. Последовавшую за этим проверку со стороны петербургских депутатов в ФНПР назвали незаконной «сомнительной акцией».



