На Крестовском камера сняла, как автомобиль, не успевая затормозить, подхватывает человека на капот

Женщина серьёзно пострадала в результате утреннего ДТП в Петроградском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД, по предварительной информации, 21 января около 8:05 на Петроградской улице 61-летний мужчина на «Шкоде» совершил наезд на 60-летнюю женщину. Она пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Судя по тому, как быстро машина остановилась после удара, водитель начал тормозить немного заранее, но не успел.





Пострадавшая в состоянии средней степени тяжести доставлена в больницу.