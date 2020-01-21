Финские СМИ уверяют, что нашли деревню «массажиста Путина» за 13 млн евро, где отдыхает Бастрыкин и другая российская элита

В курортном местечке Тахко в озёрном крае Финляндии обнаружена база отдыха российской элиты. Именно там и провёл новогодние каникулы глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, выяснило финское издание Ilta-Sanomat.

По данным IS, курорт Tahko-Tours, на территории которого расположено 16 коттеджей и десять квартир, принадлежит «наставнику президента России» Константину Голощапову, которого также называют «массажистом Путина» или Падре (якобы их дружба началась ещё в клубе дзюдо). Голощапов приобрёл участок недалеко от Куопио в 2003 году, а в 2005-2007-м построил там высококлассную базу отдыха. Помимо коттеджей, в 2014 году там появился ресторан и большая частная часовня, иконы для которой писали в Москве, а часы отливали в Голландии. Стоимость базы отдыха оценивается в 13 млн евро, причём хозяин может себе позволить вкладывать в неё средства из года в год, потому что курорт является убыточным.

Действительно, по данным финского реестра, имя Константина Голощапова фигурирует в списке членов правления Tahko-Tours, председателем правления компании значится Елена Павлюченко.

Как утверждает издание, на пороге 2020 года вся деревня была заполнена гостями, в большинстве своём приехавшими из России, а её владелец встречал Новый год в своём коттедже площадью 160 квадратных метров в компании главы СК Александра Бастрыкина. Информацию подтвердили источники, один работал с Tahko-Tours, другой лично знаком с Голощаповым.





Ранее о том, что Бастрыкин провёл зимние каникулы в Куопио, рассказало издание «МБХ-Медиа». По данным журналистов, он вылетел из Москвы в Куопио 28 декабря и вернулся 7 января с группой из 20 человек, а на несколько перелётов между Москвой, Куопио и Хельсинки якобы было потрачено около 8 млн рублей из кармана российских налогоплательщиков.

Впрочем, для местных жителей столь серьёзные гости из России в Tahko-Tours – не новость. В частности, источники издания указывают, что полтора года назад Голощапов, соучредитель Русского Афонского общества, привозил туда высокопоставленных представителей РПЦ из России.