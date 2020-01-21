В парках Петергофа стало пусто. Ветер выгнал туристов и угрожает автолюбителям

Из-за штормового предупреждения закрыты все парки в музее-заповеднике «Петергоф». Для туристов территории недоступны с 13:00 21 января, сообщается на сайте музея.

В Петербурге стихия раскачивает дорожные знаки. Один из них не устоял в переулке Талалихина и упал на припаркованную «Тойоту».

Усиление северо-западного ветра ожидается и 22 января. Порывы будут достигать 17 метров в секунду, об этом сообщает МЧС Северной столицы со ссылкой на синоптиков.

Ветер мог стать одной из причин трагического происшествия на проспекте Обуховской Обороны. Возле опоры освещения нашли погибшую девушку. Провод, убивший девушку ударом тока, вероятно, оборвался из-за непогоды.



