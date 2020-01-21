Новый директор Этнографического музея вернётся к вопросу строительства фондохранилища у Михайловского сада. Ранее проект не одобрила прокуратура

Новый директор Этнографического музея Юлия Купина собирается вернуться к проекту строительства фондохранилища, ранее не прошедшему проверку прокуратуры. Глава учреждения планирует, что переработанная документация пройдет экспертизу в течение трёх лет.

«Мы намерены возвращаться к идее строительства и развития фондохранилищ, — ответила она на вопрос «Фонтанки» на пресс-конференции в Петербурге 21 января. — К сожалению, законодательно невозможно восстановить здание Свиньина в том виде, в котором оно планировалось (в начале XX века. — Прим. ред.), но не было построено. Проект несколько устаревший, его надо освежить с точки зрения прохождения госэкспертиз и так далее, мы к этому вернёмся, потенциал у музея есть. Но музей сделать это за счёт собственных средств не может. Мы предполагаем подготовить и реанимировать проект до того уровня, когда сможем получить господдержку. Но господдержка даётся не просто на строительство здания — это средство: мы должны доказать, что мы создадим полноценный центр коллекций, у нас есть все компетенции, чтобы обеспечить не только сохранность предметов, но и функционирование научного центра, который предоставит большую доступность широкой публике к этим коллекциям. Опыт такой у России есть, и в нашем городе вы все его знаете. Мы им обязательно воспользуемся».

Юлия Купина уточнила, что музею «предстоит сложная работа по подготовке проекта, сметной документации, экспертизам и так далее, чтобы выйти на учредителя с предложением реанимировать данный проект».

«Местоположение закреплено: в пределах существующей исторической постройки, зафиксированной как исторический архитектурный памятник. Вариантов больше нет, — сказала Купина. — Давайте будем реалистами: хотелось бы иметь загородное фондохранилище, но это серьезная нагрузка, которая бы увеличила стоимость данного проекта раз в пять точно. Это развитие инфраструктуры учреждения, потому что надо коммуницировать, ездить. Я бы не решилась на такой проект».

«Задача — войти с проектом в экспертизу, реанимировать его и поставить на рельсы, когда мы увидим финансирование», — подчеркнула директор музея.



