Туроператоры России ждут, что чартеры в Египет вернутся этой весной
Ассоциация туроператоров России заявила, что восстановления чартерного авиасообщения между Россией и египетскими курортами стоит ждать в конце весны.
«Процедура восстановления авиасообщения подразумевает несколько этапов. Во-первых, если российская сторона признает египетские аэропорты безопасными, РФ и АРЕ должны подписать протокол по авиабезопасности. Затем должен последовать указ президента о возобновлении полетов на курорты Египта. После опубликования этого документа авиакомпаниям потребуется около месяца для формирования полетных программ. С учетом всех необходимых процедур при оптимальном сценарии на это все уйдет от 2,5 до трех месяцев», – сообщается 21 января на сайте ассоциации.
В данный момент стороны находятся на первом этапе, так как накануне специалисты из России прибыли в Каир для проверки аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха. Делегация будет находиться в Египте до 24 января. «Потребуется какое-то время, чтобы убедиться, что египетская сторона выполняет все протоколы по авиабезопасности. Отработать их логичнее на регулярных рейсах, как это было при восстановлении авиаперевозки на курорты Турции», – указывает АТОР.
Справка:
Россия приостановила авиасообщение с Египтом с 6 ноября 2015 года. Причиной стал теракт на борту самолета А321 российской авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург, лайнер потерпел крушение над Синайским полуостровом 31 октября 2015. На борту находились 224 человека, все они погибли. Для возобновления авиасообщения Россия потребовала от Египта усиления мер авиационной безопасности.
2 января 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ об открытии авиасообщении с Каиром, 13 марта этого года «Аэрофлот» сообщил о возобновлении регулярных рейсов по маршруту Москва – Каир – Москва с 11 апреля, позже о возобновлении авиасообщения заявила компания Egypt Air. При этом возобновление чартерного авиасообщения между двумя странами постоянно откладывалось, хотя этот вопрос поднимался, среди прочего, и на встрече президента Владимира Путина и его египетского коллеги Абдул-Фаттаха Халил Ас-Сиси.