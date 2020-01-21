Туроператоры России ждут, что чартеры в Египет вернутся этой весной

Ассоциация туроператоров России заявила, что восстановления чартерного авиасообщения между Россией и египетскими курортами стоит ждать в конце весны.

«Процедура восстановления авиасообщения подразумевает несколько этапов. Во-первых, если российская сторона признает египетские аэропорты безопасными, РФ и АРЕ должны подписать протокол по авиабезопасности. Затем должен последовать указ президента о возобновлении полетов на курорты Египта. После опубликования этого документа авиакомпаниям потребуется около месяца для формирования полетных программ. С учетом всех необходимых процедур при оптимальном сценарии на это все уйдет от 2,5 до трех месяцев», – сообщается 21 января на сайте ассоциации.







В данный момент стороны находятся на первом этапе, так как накануне специалисты из России прибыли в Каир для проверки аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха. Делегация будет находиться в Египте до 24 января. «Потребуется какое-то время, чтобы убедиться, что египетская сторона выполняет все протоколы по авиабезопасности. Отработать их логичнее на регулярных рейсах, как это было при восстановлении авиаперевозки на курорты Турции», – указывает АТОР.



