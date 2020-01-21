С замглавы Генштаба ВС РФ спросили почти 6,7 млрд рублей, похищенных на госконтракте

В три раза выросла сумма ущерба по уголовному делу замначальника Генштаба ВС РФ Халила Арсланова, которого обвиняют в двух эпизодах особо крупного мошенничества. Если в октябре, на момент предъявления обвинения, фигурировало 2,2 млрд похищенных рублей, то 21 января в суде огласили сумму втрое большую — почти 6,7 млрд рублей.

О том, что сегодня происходило во Втором окружном военном суде, пишет «Интерфакс». Как сообщила судья, Арсланову вменяют два эпизода мошенничества в особо крупном размере. Средства – 191,4 млн рублей и не менее 6,5 млрд рублей – были похищены при исполнении госконтракта на выполнение сервисных работ и ремонта специальной военной техники ВС.

Сегодня суд рассматривает жалобу на арест имущества Арсланова. По информации ТАСС, Минобороны отозвало иск к генерал-полковнику о компенсации ущерба на несколько миллиардов рублей.

«Позже руководство оборонного ведомства примет решение, заявлять ли новый иск к Арсланову или нет»,— отметил источник агентства в суде.





Напомним, уголовное дело замначальника Генштаба было возбуждено 6 августа 2013 года, пресса узнала о нем осенью 2019-го. Также под следствием оказались начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов, начальник 1-го управления Главного управления связи ВС генерал-майор Александр Оглоблин, а также задержанные еще в 2017 году бывшие топ-менеджеры ОАО «Воентелеком» – экс-гендиректор предприятия Александр Давыдов, его первый заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов – и гендиректор ООО «ЭрСиАй» Татьяна Ильина.

Как ранее сообщала «Фонтанка», обвинение Арсланову предъявляли в больнице — высокопоставленному военному стало плохо. Вину он не признает, находится под подпиской о невыезде.