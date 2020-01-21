Смольный договорился с Банком «Санкт-Петербург» о кредитах строителям на детские сады и школы

Комитет по экономической политике и стратегическому планированию заключил во вторник, 21 января соглашение о сотрудничестве с банком «Санкт-Петербург», чтобы стимулировать строительство школ, детских садов и поликлиник в городских районах новостроек. Об этом «Фонтанке» сообщили в банке.

Нынешние темпы строительства жилья заметно опережают появление социальных объектов. По словам председателя КЭПиСп Валерия Москаленко, с учетом ввода нового жилья до 2024 года в Петербурге необходимо ввести в эксплуатацию более 300 детских садов, школ и поликлиник. Власти города называют сокращение дефицита объектов социальной инфраструктуры одной из первоочередных задач, поэтому решили посодействовать диалогу между банками и строителями, тем более что с введением механизма проектного финансирования у застройщиков может не остаться денег на школы и детсады. Возможность получить проектный кредит и на «социалку» упростит решение проблемы.

«В нашем городе стремительно растут всё новые жилые кварталы, во многом этому способствует активное кредитование банками крупнейших строительных компаний региона, а также рост ипотеки, — отметил первый заместитель председателя правления Банка «Санкт-Петербург» Павел Филимоненок. — Но при этом существует острая проблема, связанная со слабым развитием социальной инфраструктуры районов новой застройки».

Комитет планирует после экспертизы направлять в банк на рассмотрение проекты социальных объектов, которые можно реализовать с помощью проектного финансирования. Например, банковские средства будут привлекать для создания объектов, не входящих в Адресную инвестиционную программу.



