ВОЗ предупредила о возможности распространения коронавируса из Китая в другие страны

Всемирная ассоциация здравоохранения предупреждает о том, что коронавирус 2019-nCoV может начать распространяться за пределами Китая. Организация созывает экстренное заседание.

«Информация о новых зарегистрированных инфекциях свидетельствует о том, что может осуществляться передача вируса от человека к человеку», – цитирует 21 января заявление ВОЗ агентство Reuters.

В среду, 22 января, организация собирается провести экстренное заседание, чтобы выработать подход к противодействию вирусу, который уже вышел за границы Поднебесной. Первый случай заражения за пределами Китая был зафиксирован в Южной Корее.

Более подробно о 2019-nCoV и его опасности для России читайте в материале «Фонтанки».



