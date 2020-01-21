«Пришло время размножаться». В Австралии показали, как кенгуру и коалы радуются дождю

Умиляющее своей трогательностью видео из австралийского заповедника набирает миллионы просмотров. После засухи местные животные празднуют долгожданный дождь и становятся нежнее.

Symbio Wildlife Park опубликовал запись в своём Facebook в пятницу, к 21 января она набрала почти пять миллионов просмотров. На видео мокрые коалы, «обожающие дождь» вомбаты и кенгуру, которые прыгают по лужам, плещутся в воде и, кажется, счастливы больше всего.

Как рассказали 21 января сотрудники парка Daily Mail, после дождя кенгуру стали «до смешного ласковыми», а самцы проявляют особую нежность к самкам. «Когда идут ливни, они знают, что будет изобилие пищи, и это говорит им, что пришло время размножаться», – объясняют работники.





Symbio Wildlife Park расположен в Новом Южном Уэльсе, это один из штатов, наиболее пострадавших от лесных пожаров. Несмотря на осадки, жители региона продолжают страдать от пыльных бурь. При этом австралийцев предупреждают, что дожди опасны наводнениями и оползнями. Вместе с ними на некоторые районы на юго-западе Австралии обрушился град размером с мяч для гольфа.