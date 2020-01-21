За сутки на дорогах Петербурга и области пострадали 17 человек. Сбитого трамваем увезли в реанимацию

В понедельник, 20 января, на дорогах Петербурга и Ленинградской области произошло 427 ДТП. Травмы в них получили 17 человек, еще один погиб. Второго участника смертельной аварии ищут.

Как сообщает 20 января Управление ГИБДД по СПб и ЛО, инспекторы ГИБДД зафиксировали за минувший день 362 дорожные аварии в Петербурге и 65 – в Ленобласти. Пострадавшие были в семи и девяти случаях соответственно. На петербургских дорогах травмы получили семеро взрослых, на областных – 8 взрослых и двое детей.

Погибший был один – во Всеволожском районе Ленобласти, на кольцевой автодороге Петербурга. Как сообщалось ранее, около 18 часов на 48 километре внутреннего кольца КАД сбили водителя. По данным «Фонтанки», 44-летний житель Колпино на автомобиле Volkswagen Jetta, принадлежащем жительнице Шушар, не справился с управлением и въехал в правый отбойник. А когда мужчина вышел из машины, его, со слов очевидцев, сбил неустановленный грузовик.





От полученных травм водитель «Джетты» скончался на месте до приезда медиков. Грузовик с места ДТП скрылся, его разыскивает полиция.

Еще одно серьезное областное ДТП произошло минувшим вечером в Гатчинском районе. Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в 22:25 на 1-м километре автодороги Торфяное – Коргузи – Сабры – АБЗ 23-летняя женщина на автомобиле KIA Rio сбила пешехода. 39-летний мужчина шел в полосе движения машины в попутном направлении, от деревни Коргузи в сторону поселка Торфяное. По словам очевидцев, он был пьян.

В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы и был госпитализирован. ДТП произошло вне населенного пункта на неосвещенном участке дороги. ГИБДД устанавливает все обстоятельства произошедшего.

А в Петербурге вечером понедельника пешеход угодил под трамвай. Как стало известно «Фонтанке», в 21:10 у дома 30 по проспекту Энгельса трамвай, следовавший в направлении Светлановской площади, сбил 38-летнего мужчину. Тот переходил дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы и с диагнозом «шок 1-й степени» был доставлен в больницу и помещен в реанимацию. Ни пострадавший, ни женщина – водитель трамвая ранее к административной ответственности не привлекались.





Не везло трамваям и на проспекте Науки. Там их движению мешали сразу две аварии с легковушками, произошедшие на путях. В одной из них, с участием KIA Soul и «Жигулей», пострадал водитель отечественной машины.