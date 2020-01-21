Коммунальщикам недостаточно тепло. Некрасивому граффити в центре Петербурга разрешили повисеть несколько месяцев

Испачканная надписями стена в центре Петербурга не слишком заинтересовала коммунальщиков. Малопонятное творчество будет жить ещё несколько месяцев, потому что сотрудники управляющей компании ждут, когда потеплеет.

автор фото - читатель «Фонтанки» Алексей

О раскрашенной граффити стене на набережной Фонтанки, 40/68, нашему изданию рассказал читатель Алексей 21 января. Неделю назад горожанин подал жалобу на незаконные рисунки через портал «Наш Санкт-Петербург». Сегодня получил ответ от Жилкомсервиса №1 Центрального района, в котором сообщается, что чистоту стенам вернут в срок до 22 июня. По словам коммунальщиков, устранение проблемы возможно в рамках агротехнического периода (с 15.04 по 15.10), когда температура воздуха достигнет 8-10 градусов тепла.

«Как закрашивать красивые граффити (Бодрова, например), так наши ЖКС бегут первые. А как устранить этот ужас на лице города, так извольте подождать. Похоже, придется самому покрасить», — резюмировал Алексей.





Обычно коммунальщики Петербурга более оперативно реагируют на уличное творчество. Так, из переулка Радищева исчезла картинная галерея, прошлой зимой оказалась закрашена дверь в советский Новый год. Минусовая температура не стала тогда проблемой.