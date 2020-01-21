СМИ: И.о. вице-премьера Акимов, отвечавший за «Цифровую экономику», не войдет в новое правительство. Он может стать губернатором
И. о. вице-премьера Максим Акимов не войдет в состав нового правительства. Об этом 21 января пишет РБК со ссылкой на свои источники.
Акимов отвечал за транспорт, связь и реализацию нацпрограммы «Цифровая экономика». Издание подчеркивает, что новый премьер-министр Михаил Мишустин активно занимался цифровизацией в Федеральной налоговой службе, которую возглавлял с 2010 года.
По данным РБК, Акимов уже получил предложение возглавить Калужскую область вместо Анатолия Артамонова, который якобы перейдет на работу в Совет Федерации. Отметим, сенатор от этого региона Юрий Волков утром 21 января решил покинуть свой пост и подал заявление о сложении полномочий в связи с переходом на другую работу.
Напомним, ранее свой прогноз по поводу нового правительства дал глава ВТБ Андрей Костин.
Справка:
15 января российское правительство вместе с главой Дмитрием Медведевым ушло в отставку. На следующий день президент Владимир Путин назначил председателем правительства Михаила Мишустина. Подробнее о новом премьере читайте в материале «Фонтанки».