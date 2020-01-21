Школы Петербурга по традиции пошли на выход вслед за судами

Вслед за судами в Петербурге по традиции пошли на выход школы и детсады. Далеко не все, однако оказавшихся на улице могут быть сотни.

Так, днем 21 января изучают архитектуру Малой Конюшенной улицы ученики школы №222, знаменитой Петришуле, сообщает корреспондент «Фонтанки». Компанию им, хоть и в Калининском районе, составили учащиеся гимназии №148 имени Сервантеса. Фото эвакуации из этого образовательного учреждения опубликовано в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте». Там же пользователи пишут о прерванных занятиях в школах №619, 544, 683, 272, эвакуации детсада №75. Все это разные районы города.

Жалоб на то, что где-то дети выведены на улицы без верхней одежды, нет.





Сегодняшним утром работу прерывали 9 судов города.