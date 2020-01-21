Петербуржец задержал голодного налетчика, которого привлек запах пирожков. И касса

Учитель физкультуры по образованию и солдат из части в Сертолово своими силами поймали и передали полиции напавшего на ларек с пирожками жителя Петербурга. Молниеносная реакция не оставила злодею шансов.

Петербуржца, возвращавшегося домой с работы около полуночи 20 января, застали крики из ларька с выпечкой на Сиреневом бульваре, 11. Как рассказал «Фонтанке» Владимир, который трудится охранником в одной из букмекерских контор, сперва он подумал, что ругается «пьяная парочка», но тут же открылась задняя дверь помещения, из которой выбежал мужчина с ножом, а за ним продавщица с окровавленной рукой. Слова «помогите» и «деньги» быстро прояснили картину, и петербуржец погнался за похитителем.

Схватить вооруженного мужчину удалось быстро. Пока петербуржец прижимал его к асфальту, оказавшийся рядом военнослужащий из части в Сертолово вызвал полицию. «Три наряда приехали уже в течение 4-5 минут», – отметил оперативность сотрудников Владимир.





Пойманный сопротивляться не пытался, только жаловался, что лежать на мокром асфальте ему некомфортно.

«Он был скорее пьян, чем под чем-то, очень спутанно объяснял, что он делал в помещении с ножиком и как туда попал. Сначала говорил, что хотел попросить булочку, потому что кушать хотелось, затем каким-то образом оказался у кассового аппарата», – пересказал версию задержанного охранник.

Свою быструю реакцию Владимир объяснил не только должностью охранника, но и неравнодушием к спорту. По образованию он учитель физкультуры и продолжает поддерживать форму.

Как сообщает региональное управление МВД, из кассы похититель успел стащить 5 тысяч рублей. В ларек, по данным «Фонтанки», он попал, вскрыв дверь, видимо не ожидая, что пироги ночью в Выборгском районе можно купить круглосуточно.

Задержанным оказался 34-летний уроженец Волгоградской области Александр Шевченко. В Петербурге он живет рядом с местом преступления, нигде не работает. Уголовное дело возбуждено по статье о разбое с применением оружия.

24-летняя кассир серьезных травм не получила, но пирожковую на время пришлось закрыть.