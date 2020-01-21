«Зенит» уже три часа не может объявить о переходе Кокорина

Футбольный клуб «Зенит» до сих пор не объявил о переходе нападающего Александра Кокорина в «Сочи». С того момента, как это сделала сочинская команда, прошло уже три часа. Обычно клубы объявляют о подобных сделках одновременно. С чем связана подобная задержка, в «Зените» не сообщают.

«Сочи» опубликовал пост об аренде Кокорина 21 января в 10:27 по московскому времени в своем официальном твиттер-аккаунте. Переход также подтвердил генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко. До генерального директора «Зенита» дозвониться пока не удается.

Напомним, Кокорин выступал за сине-бело-голубых с 2016 года. В октябре 2018-го он попал в СИЗО из-за двух драк в центре Москвы, затем был осужден. В сентябре 2019-го футболиста освободили по УДО. За «Зенит» после этого Кокорин забивал только на тренировках.



