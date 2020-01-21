Конституцию РФ будут менять в круглосуточном режиме. Володин призвал депутатов забыть о рабочих часах

Депутаты должны круглосуточно работать над законопроектом о поправках к основному документу страны, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Работа над поправками в Конституцию, которые внесены президентом, нас ко многому обязывает, мы должны сейчас фактически перейти на круглосуточный режим», – цитирует 21 января заявление Володина РИА Новости.

По его словам, 23 января заседание, возможно, придется назначать с 10 часов. Володин считает, что народным избранникам нужно «тщательно анализировать» поправки.

Накануне президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об изменении Конституции. О реформе основного закона глава государства заявил, выступая с посланием Федеральному собранию 15 января. В тот же день президент создал рабочую группу из 75 человек. Её сопредседателями стали глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева. СМИ сообщили, что рабочая группа уже выбрала 14 статей для корректировок.



