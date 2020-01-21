Из-за исчезновения маршруток в Смольном предлагают ввести новый проездной, который позволит не платить за пересадку

В рамках транспортной реформы в Петербурге может появиться новый проездной, который позволит при пересадке не оплачивать вторую поездку. На таком нововведении в рамках транспортной реформы настаивают в ГКУ «Организатор перевозок», подтвердили в учреждении 21 января «Фонтанке».

Выступая накануне в городском парламенте, о проездном документе упомянул директор «Организатора перевозок» Владимир Шведченко. Он рассказал, что эксперты «прогнали новую маршрутную сеть» через транспортную модель Петербурга и увидели, как может измениться ситуация в сфере перевозок из-за отмены маршруток и грядущей реформы.

«У 120 тыс. человек может появиться пересадка на маршруте следования. Чтобы человек не платил два раза за поездку, будет предусмотрено тарифное меню 60 минут. Если вы в одном транспортном средстве заплатили за проезд, то следующие 60 минут вы не будете платить», – сказал Шведченко. Как именно будет реализована эта идея, в «Организаторе перевозок» пока точно не знают, потому что это решение еще не утверждено городскими властями.

Напомним, что если обещания Смольного будут исполнены, то с 16 июля 2020 года Петербург вступит в новую транспортную реальность: маршрутная сеть автобусов сократится с 648 до 484 направлений. Автобусы с буквой «К» исчезнут. Чтобы компенсировать потерю, власти усилят существующие направления, а также откроют около 100 новых. Идея состоит в том, чтобы перевести всех на регулируемый тариф (что означает единую стоимость поездки во всех автобусах), а те из коммерческих маршрутов, что сохранят жизнь после реформы, разыграть на аукционах между перевозчиками.



