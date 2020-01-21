«Болезненный щелчок по носу». Мосгорсуд признал, что каждый четвёртый обыск по делу иноагента ФБК проходил с нарушениями

Московский городской суд отменил часть постановлений об обысках у сотрудников и волонтёров региональных штабов Алексея Навального по делу об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией, который не удалось убрать из перечня иноагентов.

Как сообщил 21 января менеджер проектов команды Навального Леонид Волков, всего оппозиционеры обжаловали 56 постановлений Басманного райсуда об октябрьских обысках. Апелляционная инстанция удовлетворила 14, признав нарушения норм Уголовно-процессуального права. Материалы направлены на новое рассмотрение.

«По какому принципу — мы, честно сказать, пока не поняли еще. Но это, тем не менее, такой очень болезненный щелчок по носу руководителю следственной группы по «делу ФБК» (назначенному, кстати, генералом Красновым, новым будущим генпрокурором)» , – пишет Волков в своём Telegram-канале, отмечая, что решения об обысках принимал старший следователь по особо важным делам при председателе СК Рустам Габдулин.

Всего по делу ФБК было три «волны» обысков: следователи приходили к сотрудникам и волонтёрам в августе, в сентябре и в октябре. Мероприятия проходили в десятках городов, в том числе в Петербурге.



