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Происшествия
21.01.2020 14:16
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Сломаться на М-11 и вернуться живым. Личный опыт

После обгона отключилась печка и загорелся «чек» двигателя. Стало понятно: нужно дотянуть до стоянки. Не вышло. Корреспонденту «Фонтанки» повезло встать на скоростной дороге и выжить, а заодно узнать, как работает система бесплатной помощи на платной трассе.

Сломаться на М-11 и вернуться живым. Личный опыт

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Что случилось?

Январская поездка по Тверской области едва не закончилась печально для двух жителей Петербурга. Посетив Торжок, Калязин и Кашин, мы спокойно возвращались домой. Успели доехать от Твери до М-11 и почти добрались до обхода Вышнего Волочка. Неожиданно, после очередного обгона грузовика, наша «Сузуки» начала вести себя странно: сначала в салоне резко похолодало – отключилась печка, потом раздался скрежет. Двигатель попросту остановился, и из-под капота повалил дым. Надежды дотянуть до ближайшей стоянки (те, кто ездил по М-11, знают: остановиться безопасно можно каждые 20 километров) растаяли. Единственное, что удалось сделать, это накатом отправить автомобиль в ближайший технический карман. С ним повезло.

Скажу сразу: мы не гонщики. Стиль вождения можно охарактеризовать скорее как «пенсионерский». И да, перед поездкой автомобиль прошел техосмотр. Уже вернувшись в Петербург, выяснилось, что полетел двигатель.

Куда звонить?


Номер «2011», светящийся на многих табло АСУДД на М-11, действительно работает. Есть одно «но» – чтобы дозвониться, необходим уверенный сигнал. При отсутствии сети помощь придется искать в другом месте. Говорят, в таком случае нужно звонить на «112». Проверять альтернативный метод не пришлось: в семье пользуются услугами двух разных операторов сотовой связи, один из телефонов все же поймал сигнал. Ответили моментально. Вопросы стандартные: «что случилось?» да «где находитесь?».

На последний ответить оказалось довольно сложно: в попытке дотянуть до безопасного места никто не обратил внимания на километровые столбы. К счастью, на М-11 для операторов существует своя система обозначений. Быстро сориентировавшись, девушка заявила: «Вижу вас на камерах». После этого она попросила попытаться убрать машину еще глубже в карман. Но это из-за заблокированных в прямом положении колес оказалось физически невозможно – автомобиль бы просто катался туда-сюда.

Дальше стало веселее. Звонки шли один за другим: диспетчер, аварийный комиссар, еще раз диспетчер... Телефон не выдерживал легкой минусовой температуры и влажности и постоянно норовил отключиться. Тем временем нужно было дождаться звонка от водителя эвакуатора. Ситуацию спас брошенный в последний момент в рюкзак почти разряженный пауэрбанк. Мысль «мы же на машине, зачем дополнительная зарядка» оказалась весьма коварной.

Как грелись?

Холодно не было, эта зима в принципе не задалась, в том числе в Тверской и Новгородской областях. В машине на случай резкого падения температуры лежали лыжные штаны. Так что с утеплением из-за неожиданной прогулки проблем не возникло. Плюс ко всему с собой был термос с кофе.

Нам повезло. Позже водитель эвакуатора рассказал о том, как в минус 30 спасал мужчину. У семьи также на М-11 сломалась машина. Жену и детей водитель отправил на попутке, а вот сам выживал несколько часов, прячась в туалете на стоянке. Услышали мы и историю о девушке, которая, купив машину в Петербурге, попала в ДТП по пути в Москву зимой. Она была в юбке, – говорят, смотреть было больно. Словом, вывод: перед дорогой лучше закинуть в машину спальник или что-то теплое (не на себе же нести), чем в случае неприятности отмораживать конечности.

Эвакуатор и аварийный комиссар


Цену вопроса назвали сразу: до Петербурга – 22 тысячи рублей. Выбора не было. Эвакуатор ехал из Вышнего Волочка. Сейчас все относительно хорошо: благодаря техническим съездам водитель смог срезать около 50 километров. Этими же путями пользуются МЧС и скорая помощь. Говорят, съезды эти хотят то ли закрывать, то ли поставить там кассы. Последнее кажется меньшим из зол – даже с учетом знания водителем эвакуатора тайных троп помощи мы ждали не меньше полутора часов.

Погрузка на платформу заняла минут 7 максимум. Водитель старался делать это максимально быстро, несмотря на то, что за нами стоял спецавтомобиль, оборудованный сигнальными огнями. Объяснили просто: «В них тоже врезаются, и нередко».

В сухом остатке

Дорога до дома заняла около 10 часов и оказалась дороже, чем все путешествие вместе взятое. Главный вывод, который мы сделали для себя: лучше закинуть в машину лишние вещи (в конце концов, не на себе тащить) и всегда брать с собой кнопочный телефон с запасной симкой. Они долго держат заряд и абсолютно безразличны к погодным неприятностям.

Обычный знак аварийной остановки не работает на скоростной трассе совсем. Попытка установить «треугольник» закончилась провалом – его унесло порывом ветра после первой же проехавшей мимо машины. С вероятностью, максимально приближенной к 100%, то же самое произойдет на любой другой скоростной дороге.

Несмотря на то, что «Сузуки» ехала на эвакуаторе, система сняла плату с транспондера. Опытные водители говорят, что этого не случилось бы, если бы мы его спрятали или выключили. Поскольку у нас был транспондер Западного скоростного диаметра, мы можем обратиться с запросом о возвращении денег через приложение ЗСД в личном кабинете. В случае, если транспондер другой компании, есть вариант обратиться к «Автодору», например через их форму на сайте, хотя, как говорят, в этом случае получить деньги обратно сложнее.

Ещё один совет, как не потратить лишнего на М-11. Если у вас есть транспондер, въезжайте и выезжайте по транспондерным полосам. Если, имея транспондер, вы по ошибке въехали на участок с получением бумажного билета, то выехать вы должны через оператора, предъявив ему и билет, и транспондер. Выезд с талончиком через транспондерную полосу обойдётся намного дороже. В принципе «Автодор» настоятельно рекомендует водителям перед путешествием ознакомиться с правилами пользования трассой, опубликованными на его сайте.

Важный совет автомобилистам на случай ДТП или поломки дала пресс-служба компании «Магистраль двух столиц», выступающей оператором участка М-11 от Мясного Бора до Санкт-Петербурга. Нужно сразу вызывать аварийного комиссара по телефону: *390, он обеспечит защиту на трассе – специальную выгородку. Согласно мировой статистике платных дорог, на автомагистралях в стоящую на полосе движения машину в среднем въезжают через 20 минут. Именно поэтому очень важно покинуть автомобиль и выйти за барьерное ограждение.

Наталья Леонидова, «Фонтанка.ру»

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