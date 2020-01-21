«Сменят по крайней мере половину из 30 человек». Глава ВТБ спрогнозировал, как изменится российское правительство

Глава банка ВТБ Андрей Костин считает, что в российском правительстве сменится примерно половина министров. Об этом 21 января пишет РИА Новости в своем телеграм-канале.

«Я ожидаю, что изменения в составе министров превысят 50%. Сменят по крайней мере половину из 30 человек в составе российского кабинета», – цитирует агентство слова Костина.

Глава ВТБ не конкретизировал — какие именно чиновники могут покинуть правительство. Ранее в СМИ предполагали, что Минюст вместо Александра Коновалова возглавит однокурсник Дмитрия Медведева Константин Чуйченко. Пост первого вице-премьера может занять помощник президента по экономике Андрей Белоусов (вместо Антона Силуанова). Спорт вместо Ольги Голодец в статусе вице-премьера будет курировать глава «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко, уверяло издание «Проект». Кроме того, отставку прочат министру просвещения Ольге Васильевой, министру цифрового развития Константину Носкову, главе Минздрава Веронике Скворцовой, а также главе Минкульта Владимиру Мединскому. Ксения Собчак предположила, что его место займет женщина.



