Петербургский художник поселил на Дворцовую гигантскую ящерицу. Она протестует против фотографий с животными

В Сети набирает просмотры видео с ящером, которое в Instagram выложил Вадим Соловьев. Появившееся в центре Петербурга с помощью дополненной реальности животное призвано привлечь внимание к заработку на туристических фотографиях.

«Терпеть не могу, когда животных эксплуатируют для заработка на туристах. И, если этот гигантский гм-ящер хотя бы может сожрать своего эксплуататора, то у других зверюх не всегда есть такая возможность», – так 21 января смысл акции описал сам Соловьев. По его словам, не стоит поощрять туристические снимки с животными, которые делаются для получения денег с туристов.

«Свободу гигантским ящерицам!» – добавил художник.

На момент публикации ролик посмотрело более 8 тысяч человек.



