«Буханка» скорой помощи ушла под самосвал около Йошкар-Олы, погибли медики

Три человека погибли и двое пострадали утром 21 января в ДТП в Республике Марий Эл.

Как сообщает пресс-служба республиканского МВД, около 7:30 на 47-м километре автодороги Йошкар-Ола – Уржум столкнулись автомобиль медицинской помощи УАЗ и грузовик. По предварительным данным, погибли водитель «буханки» и два его пассажира: фельдшер и медицинская сестра. Еще один пассажир УАЗа получил травмы, как и водитель грузовика. На месте работают следователи.

Как видно на фотографиях с места аварии, встречный удар был настолько сильным, что «буханку» смяло чуть ли не наполовину.







