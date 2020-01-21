Отпусти и забудь. Как «Зенит» не хотел отдавать Кокорина «Сочи»

Оскандалившийся футболист Александр Кокорин внезапно стал игроком ФК «Сочи». В «Зените» не смогли подобрать нужных слов для комментария.

автор фото Олег Харсеев/Коммерсантъ

Футбольный клуб «Сочи» утром во вторник, 21 января, объявил о переходе форварда «Зенита» Александра Кокорина на правах аренды до конца сезона. Отдел спорта «Фонтанки» попытался разобраться, что происходит.

При этом всего несколько дней назад генеральный директор петербургской команды Александр Медведев, комментируя слухи о возможном уходе футболиста в «Фейеноорд» (Нидерланды), заявил: «Ведущих игроков в аренду мы не отдаём».

Обычно клубы, договорившиеся о переходе игрока, публикуют новости об этом одновременно. Ну или с минимальной разницей во времени. Запись в официальном твиттере «Сочи» появилась в 10:27 мск. «Зенит» ничего не дал по этому поводу ни час спустя, ни два, ни три, ни даже пять. Пресс-служба петербуржцев хранила молчание, телефон Медведева не отвечал. Эта новость стала неожиданной не только для рядовых болельщиков?

Руководство и тренеры «Зенита» выражали поддержку Кокорину практически с первого дня ситуации, в которой он оказался в Москве после дебоша в кафе в октябре 2018 года. После выхода на свободу эта поддержка стала еще ощутимее. Как и обещали боссы «Зенита», с Александром подписали новый контракт. При этом сдержал обещание и сам нападающий, согласившись играть за минимальный размер оплаты труда в России. «Зенит» хотел тут же его и заявить для участия в чемпионате, но столкнулся с противодействием. 20 сентября РФС отказал «Зениту» в регистрации игрока раньше 22 января 2020 года. Главный тренер Сергей Семак по этому поводу написал гневный пост в инстаграме (совершенно не свойственным для него тоном), но вскоре удалил, извинившись за несдержанность. Эмоции схлынули, и Кокорин начал тренироваться, время от времени принимая участие в двусторонних матчах на тренировках.





На зимние сборы возлагались большие надежды. Кокорин должен был пройти полноценную подготовку к возобновлению сезона. В отношении него были большие планы, особенно на фоне слухов о продаже иранского нападающего Сердара Азмуна. Вот лишь несколько цитат.

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибальта:

«Вот-вот вернутся в строй такие важные игроки, как Кокорин и Малком. Это два больших зимних трансфера для нас, то, чего мы ждем больше всего».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак:

«После зимней паузы Кокорин будет уже готов играть целый матч. По физическим показателям он один из лучших в команде».

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов:

«Я видел две игры — товарищеские и тренировки с участием Кокорина. Так вот, Кокорин усилит «Зенит» и станет сильнейшим нападающим в России. Готов даже поспорить: по весенней части чемпионата Кокорин забьет больше голов, чем любой другой футболист».





Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев:

«Ведущих игроков в аренду мы не отдаем. Кокорин с Малкомом проходил этап реабилитации и сейчас присоединится к команде на сборе в Катаре. В зимнее окно мы не собираемся никого покупать, продавать или арендовать».

К слову, цитата Медведева самая свежая, от 9 января. То есть меньше чем за две недели что-то изменилось.

Кокорин и сам начал оправдывать авансы. Сначала он забил единственный гол в двусторонней игре на сборах.

Александр Кокорин забивает первый (и пока единственный) гол в двустороннем матче на «Газпром»-тренировочных сборах ? pic.twitter.com/9FdIDzVXaL — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) 15 января 2020 г.

Затем эффектно отправил мяч под перекладину после подачи с фланга ударом через себя.

По информации «Фонтанки», в клубе активно разрабатывался план по реабилитации Кокорина в информационном поле. Переход Кокорина в «Сочи» стал новостью для всех в клубе, включая тренерский штаб. Тем временем генеральный директор «Сочи» уже объявил, что переход Кокорина поднимет посещаемость домашних матчей. Пресс-служба «Зенита» продолжала хранить молчание — шел уже шестой час.

– Что происходит? – за неимением лучшего задали мы вопрос комментатору и главному инсайдеру по «Зениту» Геннадию Орлову.

– Решение состоялось, это правда. А мотив… ждем официального сообщения. Скоро будет.

– У вас есть какие-то предположения, что случилось?

– У меня столько в голове предположений. Думаю, тут и так все понятно. Вчера Саша был лучшим на сборах, а сегодня его отдали в аренду. С футболом у этого решения мало общего.

Другой футбольный комментатор, Василий Уткин, в своем телеграм-канале написал, что аренда в «Сочи» только подтверждает отличную форму Кокорина.

«"Сочи" надо вытаскивать и сохранять в премьер-лиге, иначе дивизия дорогостоящих игроков этого клуба превысит все пределы никчемности. Надо же будет их куда-то девать. А куда? Тут чисто хозяйственные резоны. В остальном — "Зенит" уже чемпион, интенсивность игр маленькая, игроков достаточно. Сроки принятия решения дополнительно указывают на управленческий уровень решения. Отпуск высшей администрации Газпрома, торговавшейся в Новый год с соседями, предсказуемо растянулся. С понедельника вышли, ну и порешали вопросы», – написал Уткин.

К тому моменту новость о переходе опубликовал официальный сайт РПЛ. Но «Зенит» спустя пять часов после объявления «Сочи» продолжал молчать, словно не желая признавать факта перехода. Что, возможно, не так уж и далеко от истины.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»