«Главстрой Санкт-Петербург» в 2019 году сдал 335 тыс. кв. м, поднявшись на третье место среди городских строителей

«Главстрой Санкт-Петербург» в 2019 году построил 15 корпусов общей площадью 335,3 тыс. кв. м, что позволило компании занять третье место среди застройщиков города по объемам ввода жилья. Как сообщили «Фонтанке» в компании во вторник, 21 января, в предварительном рейтинге портала «Единый ресурс застройщиков» «Главстрой Санкт-Петербург» поднялся на одну строчку по сравнению с прошлым годом.

В компании отмечают рост спроса на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры, а также квартиры большого метража – 80-95 кв. м.

Помимо жилья, в 2019 году «Главстрой Санкт-Петербург» ввел в эксплуатацию полтора километра новых дорог: первый этап Толубеевского проезда в Выборгском районе, продолжения Юнтоловского и Гладышевского проспектов в Приморском районе. В «Северной долине» на Парнасе открыт шестой детский сад на 220 мест, третья школа на 825 учеников, а также отделение детской городской поликлиники, рассчитанное на 100 посещений в смену. В Юнтолово открылся второй детский сад на 100 воспитанников.

В 2019 году застройщик заключил крупнейший в регионе договор о проектном финансировании с применением счетов эскроу. Сумма контракта с «Газпромбанком» составила 30 млрд рублей, которые пойдут на строительство 38 жилых корпусов и дорог в проектах компании на Парнасе и в Юнтолово.

По словам генерального директора «Главстроя Санкт-Петербург» Александра Лелина, в 2020 году компания планирует ввести в эксплуатацию не менее 270 тыс. кв. м недвижимости, в том числе 4,4 тыс. квартир общей площадью 186 тыс. кв. м, начать строительство новых дорог и социальных объектов, а также продолжить развитие своих жилищных проектов. Так, на второй квартал 2020 года запланировано начало строительства школы на 825 учеников и детского сада на 220 мест в «Северной долине». По плану, ввести их в эксплуатацию должны во втором полугодии 2021 года.





