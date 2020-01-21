Маршрутка столкнулась с двумя попутками на Песочном шоссе, пострадали три женщины

Три пассажирки маршрутки пострадали в ДТП в Выборгском районе Петербурга утром 21 января. Микроавтобус столкнулся с двумя другими машинами.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 9:55 на Песочном шоссе. По предварительным данным, в районе дома 47 по шоссе 51-летний водитель микроавтобуса Volkswagen Crafter маршрута К-259 (по данным сайта «Организатор перевозок», его обслуживает АО «Третий парк») совершил столкновение с ехавшими в попутном направлении автомобилями «ГАЗель» и Volkswagen Polo.

В результате ДТП в маршрутке пострадали три пассажирки. Их госпитализировали с травмами средней степени тяжести. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку и устанавливает все обстоятельства столкновения.



