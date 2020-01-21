Сбербанк не прощает долги. Кредитная организация подала иски к «Интерторгу» на 8 млрд рублей

Ретейлер «Интерторг», ранее объявивший о своей предстоящей ликвидации, получил главного кредитора в предстоящем банкротном процессе в лице Сбербанка. Кредитная организация подала семь исков к ретейлеру на 8 млрд рублей, следует из картотеки арбитража.

В прошлом году поставщики предъявили к компании претензии на 5,8 млрд рублей, с начала 2020 года в арбитраж поступили заявления еще на 1 млрд рублей.

ТД «Интерторг» – один из старейших и крупнейших продуктовых ретейлеров в Петербурге. Компания, созданная в 2003 году, по данным СПАРК, принадлежит зарегистрированной в Монако «Сосьете Сивиль Партикульер Интер Солюшнз» (99%) и Мушвигу Абдуллаеву (1%), который считается основным бенефициаром компании.

В конце декабря 2019 года большинство магазинов Spar и «Семья» были закрыты одним днем. В начале 2020 года Мушвиг Абдуллаев сообщал, что рассчитался с сотрудниками. По его словам, кредит Сбербанка обеспечен залогом недвижимости. Долг перед поставщиками предприниматель обещал погасить за счет продажи прав аренды. Собственники помещений пожаловались, что ретейлер затягивает освобождение помещений и пытается переложить расходы по демонтажу вывесок и вывозу оборудования на арендодателей.



