Ждёте пополнения? Получайте скидку на квартиру в EcoCity

RBI

Компания «Северный город» (входит в Группу RBI) завершила строительство поселка EcoCity близ деревни Мистолово во Всеволожском районе. Передача ключей уже в этом году. Для семей с детьми и семей, ожидающих пополнения, – особые условия покупки.

EcoCity – малоэтажный квартал в десяти минутах езды от Петербурга и в пятнадцати минутах пешком от «Охта Парка». Поселок состоит из семи секционных домов и тринадцати маленьких сити-вилл – каждая на 6-12 семей. Общая жилая площадь квартала – 36 000 кв. метров, это порядка 500 квартир. Вместе с жилыми домами введено трехэтажное здание детского садика в центре поселка – он будет передан Ленобласти и заработает осенью.

Покупателям доступны квартиры площадью от 32 до 95 кв. метров (квартир-студий в поселке нет). Средняя стоимость кв. метра при 100-процентной оплате – 90-95 тыс. рублей, стоимость квартир – от 3,0 до 8,6 млн рублей. Так, «евродвушка» обойдется в сумму от 3,4 млн, а, например, трехкомнатная квартира – от 6,0 млн.

Для семей с детьми и тех, кто только ожидает пополнения в семействе, – льготные условия покупки квартиры. За каждого ребенка «Северный город» дает дополнительную скидку в 1%. Например, покупаешь квартиру за 5,0 млн – скидка составляет 50 тысяч. Не лишние деньги для семейного бюджета! А свежий воздух, зеленый лес и холмы за окном – это идеальные условия, чтобы растить детей или в спокойной обстановке готовиться к их появлению на свет.

К каждой квартире в поселке бесплатно «прилагается» помещение кладовки на первом или цокольном этаже дома. В EcoCity многие переезжают, чтобы вести активный и здоровый образ жизни на природе, поэтому такая кладовая просто необходима для хранения спортинвентаря или зимних вещей.

EcoCity – уже второй проект «Северного города» на территории Ленобласти. Рядом с ним расположен похожий малоэтажный поселок Mistola Hills, сданный и заселенный в 2015-2016 гг. Здесь уже сформировалось дружное соседское сообщество, жизнь которого отражена в подборке видео по ссылке на Youtube. Поэтому жителей EcoCity ждет уже готовая и работающая инфраструктура: магазин и пекарня в поселке, детские и спортивные площадки, футбольное поле и обзорная площадка с мангальным домиком, остановка муниципального общественного транспорта и т.д.

В 2018 г. EcoCity был признан лучшим строящимся жилым комплексом комфорт-класса в Ленобласти по версии федеральной премии Urban Awards. В 2017 г. он получил золотой сертификат российской системы Green Zoom.

Сроки предложения: с 01.01.2020г по 31.03.2020г. Подробнее можно ознакомиться на сайте

EcoCity – застройщик ООО «Карелия Девелопмент», проектная декларация на сайте http://www.sevgorod.ru/about/declarations/

Mistola Hills – застройщик ООО «Карелия Девелопмент», проектная декларация на сайте http://www.sevgorod.ru/about/declarations/