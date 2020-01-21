Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+5°C
/ Завтра: +1
$ 61.86р
68.62р
14:55 21.01.2020
Расширенный поиск

Недвижимость
Публикуется на правах рекламы
21.01.2020 13:00
Печать

Ждёте пополнения? Получайте скидку на квартиру в EcoCity

Ждёте пополнения? Получайте скидку на квартиру в EcoCity

RBI

Компания «Северный город» (входит в Группу RBI) завершила строительство поселка EcoCity близ деревни Мистолово во Всеволожском районе. Передача ключей уже в этом году. Для семей с детьми и семей, ожидающих пополнения, – особые условия покупки.

EcoCity – малоэтажный квартал в десяти минутах езды от Петербурга и в пятнадцати минутах пешком от «Охта Парка». Поселок состоит из семи секционных домов и тринадцати маленьких сити-вилл – каждая на 6-12 семей. Общая жилая площадь квартала – 36 000 кв. метров, это порядка 500 квартир. Вместе с жилыми домами введено трехэтажное здание детского садика в центре поселка – он будет передан Ленобласти и заработает осенью.

Покупателям доступны квартиры площадью от 32 до 95 кв. метров (квартир-студий в поселке нет). Средняя стоимость кв. метра при 100-процентной оплате – 90-95 тыс. рублей, стоимость квартир – от 3,0 до 8,6 млн рублей. Так, «евродвушка» обойдется в сумму от 3,4 млн, а, например, трехкомнатная квартира – от 6,0 млн.

Для семей с детьми и тех, кто только ожидает пополнения в семействе, – льготные условия покупки квартиры. За каждого ребенка «Северный город» дает дополнительную скидку в 1%. Например, покупаешь квартиру за 5,0 млн – скидка составляет 50 тысяч. Не лишние деньги для семейного бюджета! А свежий воздух, зеленый лес и холмы за окном – это идеальные условия, чтобы растить детей или в спокойной обстановке готовиться к их появлению на свет.

К каждой квартире в поселке бесплатно «прилагается» помещение кладовки на первом или цокольном этаже дома. В EcoCity многие переезжают, чтобы вести активный и здоровый образ жизни на природе, поэтому такая кладовая просто необходима для хранения спортинвентаря или зимних вещей.

EcoCity – уже второй проект «Северного города» на территории Ленобласти. Рядом с ним расположен похожий малоэтажный поселок Mistola Hills, сданный и заселенный в 2015-2016 гг. Здесь уже сформировалось дружное соседское сообщество, жизнь которого отражена в подборке видео по ссылке на Youtube. Поэтому жителей EcoCity ждет уже готовая и работающая инфраструктура: магазин и пекарня в поселке, детские и спортивные площадки, футбольное поле и обзорная площадка с мангальным домиком, остановка муниципального общественного транспорта и т.д.

В 2018 г. EcoCity был признан лучшим строящимся жилым комплексом комфорт-класса в Ленобласти по версии федеральной премии Urban Awards. В 2017 г. он получил золотой сертификат российской системы Green Zoom.

Сроки предложения: с 01.01.2020г по 31.03.2020г. Подробнее можно ознакомиться на сайте

EcoCity – застройщик ООО «Карелия Девелопмент», проектная декларация на сайте http://www.sevgorod.ru/about/declarations/

Mistola Hills – застройщик ООО «Карелия Девелопмент», проектная декларация на сайте http://www.sevgorod.ru/about/declarations/

 

Разместить "Новость компании" онлайн
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Новости компаний
      RBI
      21.01.2020 13:00

      Ждёте пополнения? Получайте скидку на квартиру в EcoCity

      Компания «Северный город» (входит в Группу RBI) завершила строительство поселка EcoCity близ деревни Мистолово во Всеволожском районе. Передача ключей уже в этом году. Для семей с детьми и семей, ожидающих пополнения, – особые условия покупки.
      Фото: Роман Киташов/ предоставлено ПАО «Энергомашбанк»
      21.01.2020 11:24

      Энергомашбанк подарил городу концерт ко Дню прорыва блокады Ленинграда

      20 января 2020 года в БКЗ «Октябрьский» состоялся XII концерт для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда «Ленинградская встреча». Организатором праздничного мероприятия традиционно выступил ПАО «Энергомашбанк».
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      21.01.2020 11:11

      Банк «Санкт-Петербург» и Группа компаний «Автомир» заключили соглашение о сотрудничестве

      Филиал Банка «Санкт-Петербург» в г. Москве и один из крупнейших игроков на российском авторынке Группа компаний «Автомир» заключили соглашение о сотрудничестве.
      ГК «КВС»
      21.01.2020 10:47

      В микрогороде «Новое Сертолово» открылся детский медицинский центр

      Инфраструктура микрогорода «Новое Сертолово» от ГК «КВС» была расширена. В январе в микрорайоне открылась детская клиника.
      «Главстрой Санкт-Петербург»
      21.01.2020 09:52

      «Главстрой Санкт-Петербург» вошел в ТОП-3 застройщиков региона по итогам года

      «Главстрой Санкт-Петербург» занял третье место среди застройщиков региона по объемам ввода жилья в 2019 году. В завершившемся году компания построила 3 социальных объекта, 3 дорожных участка и заключила крупнейший в Санкт-Петербурге договор проектного финансирования.
      Setl Group
      20.01.2020 14:58

      «Петербургская Недвижимость» предлагает скидки на коммерческие помещения

      До конца января действует специальное предложение для инвесторов: коммерческая недвижимость в домах Setl Group со скидкой 10%.
      ЗАО "Инвестторг"
      20.01.2020 13:43

      ЖК «Геометрия» от СК «Инвестторг»: темпы роста

      Жилой комплекс «Геометрия», который строительная компания «Инвестторг» возводит в городе Кудрово, радует высокими темпами роста.
      ГК «Ленстройтрест»
      20.01.2020 13:27

      ГК «Ленстройтрест» открыла дополнительный офис продаж

      Новый отдел продаж застройщика расположился в Красногвардейском районе, на площади Карла Фаберже 8Б, всего в трех минутах ходьбы от ст. м. «Ладожская» и 10-15 минутах езды от делового центра Санкт-Петербурга. Здесь находится стильный, современный бизнес-центр «Русские самоцветы».
      ГК «Полис Групп»
      17.01.2020 16:48

      ГК «Полис Групп» вошла в ТОП-10 лидеров по вводу жилья в РФ

      ГК «Полис Групп» вошла в первую десятку девелоперов России по итогам ввода жилья в 2019 году*. Общий объем сданных в эксплуатацию девелопером жилых площадей в городской черте и Ленинградской области составил 316 тыс. кв. м: 11 домов на 10 893 квартиры. Это рекордный показатель в истории компании.
      предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
      17.01.2020 15:55

      «Петербургская Недвижимость» предоставляет скидки на квартиры за рекомендации

      По программе лояльности компании скидку до 1,5% получают покупатели, которые порекомендовали «Петербургскую Недвижимость» своим друзьям.
      unsplash.com
      17.01.2020 12:46

      В ГК «ПСК» рассказали, как маткапитал повлияет на строительный рынок

      В послании Совету Федерации Владимир Путин объявил, что материнский капитал будут выдавать уже при рождении первого ребенка. По статистике, большинство семей направляют деньги на улучшение жилищных условий. Эксперты ГК «ПСК» объясняют, как это повлияет на рынок в Петербурге и регионах.
      Setl Group
      17.01.2020 12:26

      Контейнеры для раздельного сбора мусора установлены в ЖК «Чистое небо»

      Контейнеры для раздельного сбора мусора установлены на специальных площадках во дворах ЖК «Чистое небо» в Приморском районе. Они предназначены для макулатуры, пластика, металла и стекла.