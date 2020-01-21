Пользователи каршеринга за утро «накатали» на целый дайджест ДТП

Как минимум трижды за утро 21 января в Петербурге в ДТП попадали каршеринговые автомобили. О происшествиях с пользователями трёх разных сервисов сообщили очевидцы в соцсетях.

«Яндекс.Драйв» догнал и немного подтолкнул попутчика» на перекрёстке проспекта Народного Ополчения и Лёни Голикова, рассказывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Движение трамваев на Среднеохтинском проспекте приостановил неудачный манёвр с поворотом, предпринятый арендатором «Делимобиля», пишут там же.





Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com

На Рабфаковской улице на газон вылетел, по словам очевидцев, пользователь «Карсмайла».

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com

Отметим, что сегодня утром в Петербурге дорожное движение было плотнее обычного, а значит, скорее всего, и аварий произошло много.

Хотя по статистике (неофициальная статистика здесь оказывается более показательна, чем официальная), доля ДТП с каршеринговыми машинами в общем объёме аварий невелика, они всегда привлекают повышенное внимание и действительно происходят практически каждый день. В выходные и в понедельник они попадали в «паровозики», похожим образом разбивали «морды», нелепо застревали на бетонных полусферах и на берегу пруда, один даже влетел в дом, столкнувшись с такси.



