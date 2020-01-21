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Строительство
21.01.2020 12:04
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«Группа ЛСР» в 2019 году продала недвижимости на 84 млрд рублей

В 2019 году «Группа ЛСР» продала по всей России 817 тыс. кв. м недвижимости, общая сумма всех заключенных контрактов составила 84 млрд рублей. Об этом «Фонтанке» сообщили в компании во вторник, 21 января.

Общий объем продаж компании за 2019 год снизился на 9% относительно прошлого года. Из них 43 млрд рублей приходятся на Петербург, что на 19% меньше показателя 2018 года. При этом в Москве продажи выросли на 13% до 34 млрд рублей.  В Екатеринбурге объем продаж в денежном эквиваленте составил 7 млрд рублей (-26%).

«Плановое снижение объёмов продаж на фоне неопределенности на рынке в течение первой половины года частично было компенсировано ростом цен на 15%, что поддержало маржинальность и доказало прочные позиции нашего рыночного предложения. – отметил глава «Группы ЛСР» Андрей Молчанов. – Обеспечив надежный доступ к ликвидности, мы очень довольны процессом перехода компании к новым условиям отрасли в контексте нового законодательства».

За 2019 год по всей России компания ввела в эксплуатацию 834 тыс. кв. м недвижимости, что на 17% меньше чем в 2018 году, когда было введено больше 1 млн кв. м. В Петербурге введено в эксплуатацию 416 тыс. кв. м, что на 42% меньше, чем годом ранее. В Екатеринбурге тоже наблюдается небольшой спад (-6%), при этом в Москве объем введенного в эксплуатацию жилья вырос на 87% и составил 286 тыс. кв. м.

При этом средняя цена квартир компании выросла по всей России. В Ектеринбурге зафиксирован рост на 6%, в Петребурге – 7%. В Москве цена увеличилась на 19%.

Также в 2019 году выросло производство некоторых стройматериалов – на 2% увеличилось производство кирпича и на 1% – производство товарного бетона. При этом щебень показал двухпроцентный спад, а производство песка снизилось на 23%.

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