Перестановки Путина толкают вверх российский рынок акций. На другой стороне Трамп с импичментом

Аналитики связали рост рынка акций в последние дни с рокировками в руководстве России. Индекс РТС вырос до максимума, зафиксированного восемь с половиной лет назад, говорится в ежедневном аналитическом обзоре Альфа-Банка, опубликованном 21 января.

Как отмечается в отчете, рынок позитивно отреагировал на назначение новым премьер-министром Михаила Мишустина — на прошлой неделе приток капитала составил 480 млн долларов.

«В минувшую пятницу сильно рос – индекс РТС прибавил 1,6%, до 1 639 пунктов, а индекс Московской биржи повысился на 1,2%, до 3 196 пунктов, – в лидерах роста были акции горнометаллургического сектора. Сейчас все внимание сосредоточено на формировании нового правительства», – отмечают аналитики банка.

При этом Наталия Орлова, главный экономист Альфа-Банка, говорит, что и в целом мировые рынки входят в 2020 год на оптимистичных ожиданиях, связанных с подписанием торговой сделки США и Китая, и на фоне роста ликвидности на американских рынках. С другой стороны, инвесторы ждут новостей об импичменте Дональду Трампу.





«Тем не менее перспективы роста в мире остаются не очевидными – хотя инфляция не ускоряется, изменение структуры мировой торговли создает дополнительные издержки. Отчасти дополнительные издержки проистекают и от растущих экологических рисков – только издержки, связанные с загрязнением воздуха в странах ОЭСР, в среднем оцениваются в 3,5% ВВП (для России эта цифра, по данным ОЭСР, доходит до 12,5% ВВП). Интерес инвесторов к развивающимся рынкам не исчерпан, но становится все более точечным», – считает Орлова.

16 января указом Владимира Путина премьер-министром РФ официально назначен Михаил Мишустин, до этого возглавлявший Федеральную налоговую службу. На согласовании в Госдуме против его кандидатуры впервые в истории России не возразил никто. Подробнее о новом премьере читайте в материале «Фонтанки».