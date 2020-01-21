От 5 до 600 тысяч рублей. Минэкономики разработало тарифы на «красивые» номера

Министерство экономики разработало официальные тарифы на «красивые» автомобильные номера. Минимальный составит 5 тысяч, а максимальный – 600 тысяч рублей. Уже с 2021 года они будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе РФ.

Как сообщает 21 января газета «Коммерсантъ», дороже всего – в 600 тысяч рублей – обойдутся номера с сочетанием одной буквы и цифры, к примеру, А111АА. Номера с одной буквой и круглыми числами от 100 до 900 (вроде А600АА) будут стоить 450 тысяч рублей. Пошлина на номера с комбинацией одинаковых букв и цифр от 001 до 009 составит 300 тысяч рублей, а от 010 до 090 – в 150 тысяч рублей. При только повторяющихся буквах и любых цифрах заплатить придется 200 тысяч рублей, а только «красивые» цифры при любых буквах будут стоить от 50 до 150 тысяч рублей. Остальные номера обойдутся в 5 тысяч рублей.

Накануне Минэкономразвития РФ опубликовало проект постановления правительства, который устанавливает порядок резервирования госномеров автовладельцами. Покупать их можно будет через портал госуслуг или аукцион. Документ вступит в силу с 1 января 2021 года одновременно с поправками к Налоговому и Бюджетному кодексам.



