В Пулково продают «икону» Путина вместе со святителем Николаем. Дорого

«Икону» с изображением президента Владимира Путина заметили в петербургском аэропорту. Изображение главы государства в металлическом обрамлении продают — и весьма недешево — в одном из магазинов в Пулково.

На необычный «сувенир» из Северной столицы набрел председатель коллегии адвокатов «Призывник» Аркадий Чаплыгин. 20 января он разместил в Twitter фото.

«Вот такие иконы продаются в аэропорту "Пулково". А что, уже разрешили живых канонизировать?» – пишет он. Автор добавляет, что продаётся сей предмет «в одном наборе с иконой Николая и браслетом» – за 79 тысяч рублей.





Вот такие иконы продаются в аэропорту "Пулково". А что, уже разрешили живых канонизировать? Или те, кто говорит, что страной правят двойники Путина, оказались правы? pic.twitter.com/FZhSeDNkpk — Аркадий Чаплыгин (@ArkChaplygin) 20 января 2020 г.

Технически данный предмет (как подсказывают в комментариях пользователи, это ежедневник) — не икона. Здесь нет никаких указаний на святость изображенного лица (нимба нет), также не соблюдены каноны иконописи — это просто портрет, обрамленный металлом. Странно другое — его соседство с образом святителя Николая и, тем более, совместная продажа в одном наборе.

К слову, на популярном сайте бесплатных объявлений можно найти десятки портретов российского лидера — кованых, берестяных и даже из страз «Сваровски».