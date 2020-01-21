Штурмующим арбитражный суд в Петербурге прописали смирение. Очереди были, есть и будут

На неприступное правосудие жалуются спешащие на заседания в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области. О здании на улице Смольного во вторник «минёры» не вспомнили, но без них всё равно не обошлось.

Фотографию вереницы людей перед входом в арбитражный суд 21 января прислала читательница «Фонтанки». По её словам, аномально тёплой зимой она вынужденно наслаждалась почти час и на заседание не опоздала, скорее, благодаря удаче – его начало тоже задержалось.

«Кто сказал, что правосудие доступно?» – иронизирует она.

Фото: автор фото - читательница «Фонтанки»





Очереди перед входом регулярно наблюдают после того, как осенью арбитраж переехал в новое здание на улице Смольного, 6. В суде их объясняют количеством рассматриваемых дел, которое со временем только увеличивается. В день, как уточнили «Фонтанке», через две рамки на входе может проходить до 3,5 тысяч человек. Волна эвакуаций, второй месяц мешающая работе судов, для арбитража тоже не проходит бесследно.

«Нас эвакуировали раза три. В связи с участившимися сообщениями о минированиях время досмотра было увеличено. Это сделано в целях безопасности», – сообщил управляющий делами Владимир Коршунов.

С очередями он рекомендует смириться, отмечая, что наибольшая нагрузка приходится на вторник, среду и четверг, в первый и последний день рабочей недели участники процессов перед входом не томятся. При этом, по его словам, постоять перед входом приходилось и до переезда с Суворовского.