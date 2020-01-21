Российские ученые вдохновились «Интерстелларом» и предлагают создать космический корабль в виде вращающегося бублика

Специалисты Московского авиационного института (МАИ) предложили создать стометровый в диаметре пилотируемый корабль для освоения дальнего космоса. Как пишет 21 января «Интерфакс», об этом говорится в тезисах доклада к научной конференции «Королёвские чтения».

«Важную роль играет проблема негативных последствий длительного воздействия невесомости на организм человека. Решением данной задачи может быть создание перспективного пилотируемого космического аппарата (ПКА) "ТОР", представляющего собой свободно вращающийся тор диаметром 100 метров», – цитирует агентство доклад.

Вращение позволит создать на корабле искусственную гравитацию, пояснили в МАИ. Отметим, фигура «тор» по форме напоминает бублик, похожие корабли можно было увидеть, например, в фильме Кристофера Нолана «Интерстеллар».



