В Финляндии призвали ограничить туризм. Есть опасение, что Хельсинки превратится в Париж

Принимая во внимание рост мирового туризма на 5% в год, группа финских ученых призывает Суоми задуматься о риске овертуризма. Исследовательский коллектив Blue Adapt предлагает ограничить число гостей из других стран, чтобы не было вреда для повседневной жизни местных жителей, передаёт 21 января финская телерадиокомпания Yle.

Хельсинки должен предпринять шаги для того, чтобы приезжие не заполонили его так же, как популярные европейские мегаполисы, считает глава исследовательской группы Blue Adapt, профессор Кари Хюутяйнен из Хельсинкского университета.

«Это хорошо для промышленности и экономики. Но в долгосрочной перспективе у нас могут возникнуть проблемы, которые существуют в крупных европейских туристических городах, таких как Барселона, Лондон или Париж, где местные жители считают, что туризм оказывает разрушительное воздействие на их жизнь», – цитирует Хюутиайнена газета HBL. Он предлагает развивать службы, которые ограничивают количество и тип посетителей, приезжающих в Финляндию.

По словам профессора, мир, возможно, пойдёт по сценарию, когда приоритетом будет политика контроля национальной безопасности и самодостаточности при медленном росте экономики, на фоне резкого изменения климата и роста неравенства. Поэтому туризм станет роскошью, а Финляндия будет инвестировать в люксовых гостей из Германии, Франции, стран Бенилюкса и Балтии.

Проект Blue Adapt ведётся Институтом окружающей среды Финляндии и получает финансирование от государства. Он направлен на «поиск новых социально значимых решений и альтернативных путей развития» в рамках концепции голубой экономики. Учёные разрабатывают «альтернативные пути поддержки туризма, производства продуктов питания и электричества». Заглядывая в будущее до 2100 года, группа не исключает самые радикальные варианты – начиная от виртуального туризма и заканчивая приёмом только тех самолетов или судов, которые не используют ископаемое топливо.



